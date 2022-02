Business news: Cina, entrate industria telecomunicazioni Xinjiang aumentate del 9,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria delle telecomunicazioni nella regione autonoma dello Xinjiang, in Cina, ha generato entrate per circa 4,1 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 9,4 per cento su base annua. Lo indicano i dati del dipartimento regionale per la gestione delle comunicazioni, secondo cui gli utenti di telefonia mobile nella regione hanno superato i 29,65 milioni nello stesso periodo, 1,18 milioni in più rispetto al 2020. La regione ha investito quasi 316 milioni di dollari nella costruzione di oltre 19 mila stazioni base 5G, e rafforzerà il sostegno all'economia digitale nel 2022, ha affermato il dipartimento. (Cip)