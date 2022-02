Business news: Cina, Huawei investirà 632 milioni di dollari per nuova sede a Shenzhen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese Huawei investirà 632,52 milioni di dollari per costruire una nuova sede e un centro di ricerca e sviluppo per la sua unità di alimentazione digitale a Shenzhen, nella parte sud-orientale del Paese. È un'indiscrezione dei media internazionali rilanciata dal portale "Channel News Asia", secondo cui la società punterebbe a diversificare ulteriormente la produzione dopo le sanzioni ricevute dal governo degli Stati Uniti. Per il momento la società non ha confermato la notizia. Il comparto tecnologico è uno dei principali terreni di scontro tra Cina e Stati Uniti, che mantengono elevata l'attenzione sulle reciproche aziende. (Cip)