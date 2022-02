Business news: Cina, vendite veicoli a nuova energia aumentate del 140 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina si sono attestate a circa 431 mila unità lo scorso gennaio, in aumento del 140 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2021. Lo indicano i dati diffusi dall'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam), secondo cui le vendite totali del periodo sono aumentate dello 0,9 per cento annuo a 2,53 milioni di unità. Stando al piano di sviluppo per l'industria dei Nev pubblicato nel 2020, il Paese punta a fare in modo che i veicoli a nuova energia coprano un quarto delle vendite totali entro il 2025. (Cip)