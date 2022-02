Business news: Cina-Germania, entrato in servizio primo treno merci bidirezionale tra Qingdao e Mannheim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo treno merci bidirezionale tra la città cinese di Qingdao, nella provincia meridionale dello Shandong, e Mannheim, in Germania, è entrato in servizio venerdì 18 febbraio. Lo ha riferito l'operatore ferroviario Shandong Hi-speed Group, precisando che il convoglio lascerà la Cina attraverso il passo Alataw, nella regione nord-occidentale dello Xinjiang, e arriverà a destinazione tra circa 19 giorni. Il treno trasporta materie chimiche, ricambi per auto, beni di prima necessità e altre merci per un valore stimato in circa 2,5 milioni di dollari. Solo nel 2021, lo Shandong ha operato oltre 1.800 treni merci Cina-Europa. La provincia possiede infatti una rete di 51 linee internazionali, che toccano 54 città e 23 Paesi lungo la Nuova via della seta (Bri). (Cip)