Business news: Algeria, da domani nuovo sistema per trasferimenti interbancari su conti in valute estere

- Entrerà in vigore domani, 14 febbraio 2022, una nota indirizzata alle banche algerine dall’istituto centrale di Algeri che modifica le modalità di funzionamento delle operazioni di trasferimento interbancari su conti in valute estere. Secondo il quotidiano “Liberté”, le banche hanno l'obbligo di trasmettere i bonifici alla Banca centrale tramite messaggi Swift in formato MT202. La Banca centrale algerina si farà carico della trascrizione a debito e a credito degli importi sui conti in valuta dei clienti delle banche coinvolte, in conformità agli ordini di pagamenti emessi. Il quotidiano "Le Soir" ha evidenziato al riguardo "un alleggerimento del sistema dei conti in valuta degli operatori economici". (Ala)