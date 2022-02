Business news: Oman, compagnia Asyad, prime tratte marittime con Singapore e Malesia attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di trasporto marittimo omanita Asyad ha ufficialmente lanciato le tratte che collegano via mare il sultanato del Golf, la Malesia e Singapore. Lo ha riferito il quotidiano omanita “Alwatan”, secondo il quale le nuove tratte commerciali integreranno ulteriormente l’Oman nel sistema commerciale mondiale e troveranno nuovi sbocchi alle merci arabe. Secondo alcuni analisti, infatti, in Asia c’è una crescente richiesta per i prodotti omaniti e arabi in generale. Le nuove tratte di Asyad sono esclusivamente commerciali. (Res)