Business news: Algeria, governo congela tassazione su prodotti alimentari e informatici nel 2022

- L’Algeria ha predisposto il congelamento della tassazione per il 2022 sui prodotti alimentari, apparecchiature informatiche per uso personale e prodotti dell’e-commerce. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri algerino, durante il quale il presidente Abdelmadjid Tebboune ha incaricato il governo di garantire regolarmente l’approvvigionamento del mercato nazionale. Durante l’ultima riunione dell’esecutivo, è stato anche deciso di sostenere l’aumento dei prezzi dei cereali sul mercato internazionale. Inoltre il Consiglio dei ministri ha studiato le modalità per garantire un migliore controllo della distribuzione e dell’approvvigionamento di acqua potabile e ha predisposto una valutazione del volume reale del consumo giornaliero di acqua nelle province di Algeri, Orano e Costantino per valutare il livello di produzione e distribuzione. A tal fine, Tebboune ha predisposto l’istituzione di un nuovo programma di distribuzione dell’acqua potabile da attuare a partire dal mese di Ramadan fino alla fine dell’estate. Il presidente ha inoltre ordinato la distribuzione di alcuni terreni destinati alla costruzione di cinque stazioni di dissalazione di acqua. (Ala)