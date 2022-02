Kosovo: Kfor, una tavola rotonda per il futuro delle municipalità di Rc-West

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del Regional Command West (RC-W) di Kfor in Kosovo, ha concluso questa settimana sette importanti incontri di presentazione rispettivamente nella municipalità di Klina con il sindaco Zenun Elezaj, nella municipalità di Dečane con il sindaco Bashkim Ramosaj ed il comandante della polizia locale Faik Jahmurataj, nella municipalità di Junic con il sindaco Ruzhdi Shehu, nella municipalità di Istok con il Sindaco Ilir Ferati, nella municipalità di Kaçanik con il sindaco Besim Ilazi e nella municipalità di Elez Han con il sindaco Mehmet Ballazhi. Lo riferisce un comunicato stampa. Il colonnello Javarone, dopo aver rinnovato l'impegno a mantenere un ambiente sicuro e protetto nella propria area di competenza, ha definito con tutti i Sindaci possibili progetti per l'anno in corso quali ad esempio la donazione di materiale informatico a favore delle scuole costrette alla didattica a distanza a causa della pandemia di Covid-19, l'incentivazione di alcuni centri giovanili di diverse etnie presenti in zona e forniture di apparati medici e sistemi fotovoltaici. (segue) (Com)