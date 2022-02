Serbia-Kosovo: Macron, obiettivo del dialogo è arrivare ad un accordo finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia continuerà a sostenere il dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall'Unione europea, con l'obiettivo di concludere un accordo globale e definitivo sulla normalizzazione delle relazioni. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in un messaggio inviato all'omologo della Serbia, Aleksandar Vucic, in occasione della Festa nazionale del Paese balcanico. "Esprimo il mio desiderio di successo, in questo senso, nei prossimi mesi", ha detto Macron secondo quanto rilanciato da una nota della presidenza serba della Repubblica. Il presidente francese ha poi espresso soddisfazione per il fatto che le relazioni tra i due Paesi, radicate nella storia e alimentate da reciproca amicizia, continuino a svilupparsi con successo. "Nello spirito della strategia per i Balcani occidentali, adottata dalla Francia nell'aprile 2019, abbiamo continuato i nostri regolari scambi politici e voglio mantenerli anche in futuro", ha dichiarato il capo dell'Eliseo. "Il dinamismo e l'attrattiva del partenariato economico con la Serbia non si sono fermati nonostante la crisi causata dalla pandemia. Le nostre aziende, impegnate in progetti ambiziosi, aiutano il vostro Paese nella sua modernizzazione. Penso innanzitutto al progetto emblematico della realizzazione della metropolitana di Belgrado", ha aggiunto Macron. (segue) (Seb)