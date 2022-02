Kosovo: sondaggio, premier Kurti politico con maggiore gradimento, Vetevendosje resta primo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro e leader di Vetevendosje Albin Kurti resta il politico con maggiore gradimento tra i cittadini del Kosovo. Secondo un sondaggio pubblicato ieri dall'emittente "Klan Kosova" e condotto dalla società Pipos, Kurti è l'esponente politico preferito per il 28,9 per cento degli intervistati; segue il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Lumir Abdixhiku con il 18,6 per cento; terzo il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Memli Krasniqi con il 13,3 per cento. Il 7,3 per cento degli intervistati ha affermato che di preferire la presidente Vjosa Osmani mentre il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo, Ramush Haradinaj, è ultimo con il 6,2 per cento. Il sondaggio ha anche mostrato che se le elezioni parlamentari si svolgessero ora, Vetevendosje vincerebbe con il 34,7 per cento dei consensi, l'Ldk si classificherebbe al secondo posto con il 24,10 per cento, seguito dal Pdk 21,3 per cento e dall'Aak con il 7,7 per cento. (segue) (Alt)