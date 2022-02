Bosnia: Dodik, congratulazioni del presidente Komsic al Kosovo è provocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le congratulazioni del presidente di turno bosniaco Zeljko Komsic al Kosovo per la sua Giornata dell'indipendenza "è una provocazione". Lo ha dichiarato oggi l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, intervistato dall'agenzia bosniaca "Srna". Dodik ha così commentato il messaggio inviato dall'esponente croato della presidenza, attualmente presidente di turno, che menziona le relazioni bilaterali e la cooperazione "fra due Paesi" nonostante la Bosnia Erzegovina non abbia mai riconosciuto ufficialmente il Kosovo. Secondo Dodik, "Komsic non si preoccupa affatto del Kosovo" perché la sua intenzione era quella "di provocare i serbi", uno dei tre popoli costituenti della Bosnia Erzegovina. Proprio la Repubblica Srpska, entità serba del Paese, si è sempre opposta al riconoscimento del Kosovo in questi anni rendendo così impossibile un passo in questa direzione da parte delle istituzioni centrali. (segue) (Seb)