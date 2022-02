Bosnia: Dodik, congratulazioni del presidente Komsic al Kosovo è provocazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di turno ed esponente croato della presidenza tripartita, la Bosnia Erzegovina e il Kosovo condividono le priorità strategiche in politica estera, l'adesione alla Nato e all'Unione europea. "Solo insieme e in collaborazione con partner che condividono gli stessi valori possiamo raggiungere il nostro obiettivo", si legge nel messaggio di Komsic. Il presidente di turno bosniaco, ricordava ieri l'emittente "N1", era stato invitato a recarsi in visita in Kosovo ma ha dovuto declinare per impegni presi in precedenza. La dichiarazione di indipendenza per via unilaterale del Kosovo dalla Serbia è stata approvata dal Parlamento del Pristina il 17 febbraio 2008. Il documento è stato approvato all'unanimità con 109 voti a favore, mentre gli 11 deputati che rappresentavano la componente serba hanno abbandonato l'aula. (Seb)