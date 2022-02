Speciale difesa: Kosovo, addestramento congiunto dei militari del Regional Command West

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del battaglione di manovra del Regional Command West, nel rispetto delle misure anticovid, hanno concluso oggi un addestramento congiunto presso Camp Villaggio Italia. E' quanto riferisce un comunicato della Difesa, secondo cui il battaglione di manovra multinazionale, composto da quattro compagnie (italiana, croata, slovena e austriaca) e tre plotoni (moldavo e due macedoni), ha svolto un'attività divisa in tre fasi che consisteva in un mostra statica di mezzi, armi ed equipaggiamenti di tutte le nazioni partecipanti, un movimento di pattuglia con ritrovamento e bonifica di un Unexploded Explosive Ordnance (Uxo) e successiva reazione automatica immediata a un'imboscata condotta dal contingente italiano e infine la realizzazione di un check point da parte del contingente croato. L'addestramento congiunto è un momento fondamentale di crescita professionale reciproca che migliora l'interoperabilità e promuove la sinergia operativa tra le diverse unità multinazionali di Kfor. In particolare, il contingente multinazionale a guida italiana, su base reggimento artiglieria terrestre a cavallo della brigata Pozzuolo del Friuli, opera secondo tre linee direttrici tese a garantire la sicurezza del Monastero di Decane dove Kfor è direttamente responsabile della sicurezza quale first responder, a monitorare la libertà di movimento nel settore occidentale del Kosovo e a favorire lo sviluppo economico e sociale della popolazione kosovara attraverso i progetti della cooperazione civile e militare (Cimic). (Com)