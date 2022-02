Kosovo: ambasciatore Usa, in 14 anni di indipendenza raggiunti risultati significativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è un partner fidato degli Stati Uniti e i risultati raggiunti nei 14 anni di indipendenza sono "niente meno che significativi". Lo ha affermato l'ambasciatore Usa a Pristina, Jeff Hovenier, nel suo messaggio diffuso oggi in occasione del 14mo anniversario dell'indipendenza. "Una democrazia vibrante, un economia capace e la leadership proiettano il Kosovo oltre i suoi confini", ha dichiarato Hovenier evidenziando che i "partner si aiutano a vicenda" e per questo gli Usa hanno donato 1 milioni di vaccini contro il Covid-19 e 10 milioni di dollari in assistenza nella gestione della pandemia. "Vogliamo vedere il Kosovo pienamente impegnato nella regione e integrato nelle istituzioni europee ed euro-atlantiche", ha dichiarato l'ambasciatore auspicando "un accordo comprensivo" con la Serbia "basato sul riconoscimento reciproco" e senza sacrificare la sovranità del Kosovo né violare la sua Costituzione. Anche il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha inviato oggi un messaggio in occasione dell'anniversario dell'indipendenza del Kosovo, evidenziando "la partnership duratura" tra i due Paesi "fondata sui valori comuni". (segue) (Alt)