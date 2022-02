Turchia: direttore comunicazione presidenza, "Nato sostenga stabilità ai confini dell'Europa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero uno della comunicazione della presidenza ha affermato che Ankara "è uno degli alleati più affidabili", sia dal punto di vista del budget destinato alla Difesa che in termini di impiego militare, citando l'impegno in Kosovo, Iraq, Afghanistan, tra gli altri. Inoltre, "contribuisce alla stabilità dei confini, ma necessita di più sostegno", citando "i problemi più urgenti come il terrorismo o l'emigrazione". Citando le operazioni in Siria, dove Ankara ha agito nel quadro della "legittimità a difendersi", alcuni Paesi "non solo non hanno sostenuto, ma è inaccettabile che alcuni membri dell'alleanza abbiano usato altri gruppi terroristici per combatterli", ha affermato Altun. Illustrando le aspettative della Turchia da parte della Nato, Altun ha detto che "la Nato non dovrebbe solo contribuire alla stabilità in Europa, ma anche sostenere più intensamente la ricerca di stabilità ai confini dell'Europa", citando gli eventi in Siria. "Ci sono regioni ai confini dell'Europa che possono essere una fonte di instabilità per tutto il mondo. L' immigrazione e il terrorismo sono i problemi più urgenti della nuova era che attendono soluzioni". Il "terrorismo, il clima e la pandemia globale dovrebbero far parte della nuova missione della Nato, che dovrebbe espandersi non solo geograficamente, ma anche in termini di questioni preoccupanti", ha concluso. (Res)