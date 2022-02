© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: presidente Osmani, 14 anni fa siamo diventati "una volta per tutte" Stato sovrano - Il 17 febbraio del 2008 ha determinato "una volta per tutte" il destino del Kosovo "come un Paese sovrano e indipendente". Lo ha dichiarato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, nel suo messaggio in occasione del 14mo anniversario della dichiarazione d'indipendenza del Kosovo. "Come la nostra storia ha dimostrato ogni volta, solo quando siamo uniti attorno all'obiettivo di rendere il Kosovo un Paese di successo, un Paese che ci può essere per i suoi cittadini, un Paese di cui giovani e anziani, uomini e donne, possono essere fieri, allora possiamo avere veramente successo", ha affermato Osmani. Anche il premier kosovaro, Albin Kurti, ha diffuso oggi un messaggio in occasione del 14mo anniversario della dichiarazione d'indipendenza ricordando il sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà. "Tutti coloro che hanno lavorato e combattuto hanno lasciato un segno permanente sul nostro presente e futuro, in modo che noi siamo tutti eternamente grati", ha affermato Kurti. Secondo il presidente del Parlamento kosovaro, Glauk Konjufca, il 17 febbraio è il giorno più importante per il Kosovo in quanto "rappresenta il sacrificio di tutte le generazioni per la nostra libertà politica". (segue) (Res)