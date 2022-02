Speciale difesa: Kosovo, Mattarella, Italia continuerà a sostenere prospettiva europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Sergio Mattarella, in un messaggio di auguri all'omologa kosovara Vjosa Osmani in occasione dell'anniversario della proclamazione di indipendenza del Kosovo, ha ribadito l'appoggio dell'Italia al rafforzamento della democrazia e alla prospettiva europea del Paese balcanico. "Sulla scia dell'amicizia e della vicinanza che unisce i nostri Paesi, l'Italia continuerà a sostenere il Kosovo nei suoi sforzi per consolidare le istituzioni democratiche, in una prospettiva europea che ci auguriamo sia sempre più tangibile. Con questo spirito, continueremo a lavorare per avvicinare il Kosovo e la sua società civile all'Europa, in particolare le giovani generazioni", ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, diffuso dalla presidenza kosovara come riportato sul portale online dell'ambasciata italiana a Pristina. Il capo dello Stato ha aggiunto che l'Italia continuerà ad essere in prima linea a difesa della pace e della sicurezza nei Balcani. "Lo dimostra il nostro ruolo nella missione Nato, Kfor, che continueremo a garantire senza deviare dai nostri impegni", ha assicurato Mattarella. (Res)