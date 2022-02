Kosovo-Serbia: inviato speciale Ue Lajcak a colloquio con premier Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Ue per i Balcani, Miroslav Lajcak, ha avuto oggi un incontro con il premier kosovaro, Albin Kurti, a margine dei lavori della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Scrivendo su Twitter, Lajcak ha ricordato che in questo stesso luogo c'è stato il loro primo incontro due anni fa. "Abbiamo avuto una discussione dettagliata e concreta sui prossimi passi nel dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia, in vista dell'incontro di martedì con i capi negoziatori di entrambe le parti", ha affermato l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado.(Alt)