Sicurezza: ministro Esteri Giappone a Monaco, con la Cina occorre alzare la voce (2)

- Secondo il ministro giapponese, tutte le democrazie sono “sulla stessa barca” di fronte alla Cina, in particolare quando si parla di democrazia e rispetto dei diritti umani. “Dobbiamo essere uniti e forti. Bisogna tracciare delle linee che la Cina non dovrebbe oltrepassare”. Yoshimasa ha inoltre definito Taiwan “un partner e un amico importante del Giappone”, cui è legato da “ottime relazioni economiche” che Tokyo vuole approfondire. “La stabilità nello Stretto è importante non solo per la sicurezza del Giappone, ma anche per quella di tutta la comunità internazionale”, ha osservato il ministro degli Esteri ribadendo che la questione della sovranità di Taiwan va risolta “attraverso il dialogo”. (Res)