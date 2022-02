Roma: primo conclave di Gualtieri, in prossimi 6 mesi basi cambiamento città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha riunito oggi la giunta, la maggioranza e i presidenti dei Municipi in un Casale nella zona Divino Amore per fare "un bilancio dei primi 100 giorni, sono molto soddisfatto della squadra e del lavoro fatto. Ora stiamo pianificando il lavoro dei prossimi 180 giorni, abbiamo distribuito moltissime schede. Nei prossimi 6 mesi porremo le basi del cambiamento dei prossimi anni, sono assolutamente decisivi per il cambiamento cittadino", ha detto Gualtieri, in un punto con la stampa a termine dell'incontro. "La riunione della maggioranza è andata molto bene, c'è un clima davvero positivo. C'è una discussione molto ricca, cerchiamo di dare forma ad una visione di città che deve essere più inclusiva, più innovativa, sostenibile - ha aggiunto -. È un confronto molto utile. C'è una squadra molto unita e larga, con una forte componente civica ed una grande attenzione ai territori". (segue) (Rer)