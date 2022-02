Roma: primo conclave di Gualtieri, in prossimi 6 mesi basi cambiamento città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di obiettivi per i prossimi sei mesi, definito nella riunione di oggi, comprenderà "una bellissima Estate romana, poi ci saranno i nuovi contratti di servizio di Ama e Atac. Ci sarà un lavoro per rendere la città più bella. La lista di interventi è molto ampia e la illustreremo la settimana prossima alla città", ha spiegato il sindaco. Rispetto alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti a Roma "è normale ci siano delle preoccupazioni, l'assessore Alfonsi ha rassicurato che i nuovi impianti sono ecosostenibili. Andremo a breve a vedere gli impianti di Bologna. Andremo avanti su quelli in programma - ha aggiunto - con i fondi Pnrr e poi con gli altri che saranno indicati nel piano industriale Ama. Con questi due biodigestori a regime risparmieremo 20 milioni. Tra le priorità dei prossimi 6 mesi ci sarà il piano dettagliato di tutta l'impiantistica: è uno dei compiti che ci diamo per questo periodo. Quando avremo completato il piano lo comunicheremo", ha concluso. (segue) (Rer)