Canada: la polizia disperde i manifestanti del "Freedom Convoy", oltre 100 arresti

- La polizia del Canada ha disperso la protesta del "Freedom Convoy", che da oltre tre settimane bloccava il centro della capitale Ottawa. Lo riferiscono i media locali, dopo che nella giornata di ieri gli agenti hanno condotto oltre cento arresti. Le ultime sacche di resistenza sono state vinte quest'oggi, quando con una temperatura di -24 gradi la polizia ha completato la rimozione dei camion che nelle ultime settimane avevano paralizzato la città. Questa mattina gli agenti, pesantemente armati e alcuni a cavallo, sono riusciti ad avanzare più rapidamente rispetto a ieri. "Vi avevamo detto di andarvene. Via abbiamo dato il tempo. Siamo stati lenti e metodici, mentre voi siete stati aggressivi e avete attaccato i nostri agenti e i cavalli", si legge in un tweet pubblicato oggi dalla polizia di Ottawa. Nelle prossime ore dovrebbe riprendere il dibattito in parlamento sulla Legge di emergenza del 1988 invocata per la prima volta nella storia dal primo ministro Justin Trudeau, che concederà alle autorità poteri speciali per un massimo di 30 giorni. (Nys)