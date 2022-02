Ucraina: premier polacco Morawiecki, Varsavia pronta a fornire altre armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è pronta a inviare armi aggiuntive in Ucraina per contrastare l'aggressione russa. Lo ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, parlando ai giornalisti a margine dei lavori della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Siamo pronti a fornire armi difensive aggiuntive (all'Ucraina), che dovrebbero essere utilizzate per difendere i territori e le città dall'aggressione delle truppe russe", ha detto Morawiecki. (Geb)