Usa-Russia: Blinken, incontro con Lavrov si terrà il 24 febbraio in Europa

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha specificato che incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov il 24 febbraio. Blinken lo ha detto in un'intervista all'emittente televisiva "Dozhd". "Abbiamo un incontro programmato per il 24 febbraio, alla fine della prossima settimana in Europa", ha affermato il segretario di Stato Usa. Blinken ha osservato che "nella sua lettera di risposta al ministro Lavrov, ha indicato che ciò presuppone che durante questo periodo la Russia non attaccherà l'Ucraina". "Da molte settimane stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner e alleati europei per studiare attentamente le proposte del governo russo, le preoccupazioni che esprime sulla sua sicurezza. Noi abbiamo condiviso le preoccupazioni sulla nostra sicurezza. Valutiamo questa sfida in base ad alcune delle azioni della Russia. E abbiamo già detto che siamo assolutamente pronti a dei negoziati su basi reciproche, negoziati su cosa possiamo fare esattamente per rafforzare la sicurezza di tutti: Russia, Stati Uniti ed Europa", ha detto Blinken. (Rum)