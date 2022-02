Donbass: Blinken, affermare che Ucraina commette "un genocidio" è "offensivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affermare che l'Ucraina sta commettendo un "genocidio" nel Donbass è del tutto sbagliato e, francamente, anche "offensivo". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, all'emittente televisiva russa "Dozhd". "Svaluta la parola stessa, per usare un eufemismo. Semplicemente non sta accadendo. Come facciamo a saperlo? Da lì, almeno sul lato ucraino della linea di demarcazione tracciata a seguito dell'invasione russa del territorio dell'Ucraina, operano gli osservatori dell'Osce. Controllano cosa sta succedendo lì e cosa non sta succedendo. E l'idea che l'Ucraina stia in qualche modo minacciando la Russia sfida ogni logica date le dimensioni di questi due Paesi", ha detto Blinken. "E anche l'idea che l'Ucraina proverà improvvisamente a riprendere il controllo del Donbass in questo momento, anche se avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento negli ultimi otto anni, ma ha scelto proprio questo momento, quando ci sono 150 mila soldati russi ial confine, sfida anche ogni logica", ha aggiunto il segretario di Stato Usa.(Rum)