Sicurezza: a Monaco riunione trilaterale Usa-Australia-Regno Unito

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha partecipato a una riunione trilaterale del formato Aukus con gli omologhi di Australia, Marise Payne, e Regno Unito, Elizabeth Truss, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo rende noto il dipartimento di Stato in un comunicato. I tre hanno discusso dei progressi nell'attuazione delle iniziative del partenariato Aukus, in particolare per la pace e la stabilità dell'Indo-Pacifico. Blinken, Payne e Truss hanno sottolineato l'importanza dell'acquisizione di sottomarini a propulsione nucleare da parte dell'Australia, un'operazione che deve tuttavia essere "un esempio di non proliferazione" del nucleare. I tre hanno anche condiviso il desiderio comune di approfondire la cooperazione in materia di capacità tecnologiche e militari. Blinken ha evidenziato la necessità di lavorare con alleati e partner per promuovere una regione Ind-Pacifica "libera e aperta, connessa, prospera e sicura". (Res)