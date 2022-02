Ucraina: Blinken, abbastanza fiduciosi su informazioni in merito a invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono abbastanza fiduciosi in merito alle informazioni in loro possesso sull'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un'intervista all'emittente televisiva "Dozhd". "Come ho detto l'altro giorno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riconosco che in passato abbiamo presentato informazioni che si sono rivelate inesatte. Ma siamo abbastanza fiduciosi nelle informazioni in nostro possesso. E le stiamo rendendo pubbliche non per iniziare una guerra, ma per prevenirla", ha detto il segretario. "Una guerra che non è nell'interesse di nessuno, a cominciare dal popolo russo. Ecco cosa stiamo cercando di fare. E se c'è la possibilità di trovare un modo diplomatico per risolvere questa situazione, sono determinato a farlo. Ma se sarà necessario rispondere all'aggressione russa, lo faremo anche noi", ha detto Blinken.(Rum)