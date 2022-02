Energia: ministro Esteri saudita, impegnati con Opec+ per garantire stabilità mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita è impegnata a lavorare con i suoi partner dell’alleanza Opec+ (formata dai Paesi Opec e dai produttori al di fuori del cartello guidati dalla Russia) per garantire la stabilità del mercato energetico. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, intervenendo oggi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera nella sessione dal titolo “Nuovi amici, vecchie frizioni: riavvicinamento e rotture nel Medio Oriente”, insieme all’omologo giordano Ayman Safadi. Rispondendo ad una domanda sulle eventuali azioni di Riad per affrontare una crisi energetica a seguito di un potenziale conflitto in Ucraina, il responsabile della diplomazia saudita ha dichiarato: "Speriamo che non ci siano crisi che portino all'instabilità dei mercati. Noi continueremo a lavorare con i nostri partner. Il mercato petrolifero vede la partecipazione di tutti i suoi attori. Un solo Paese non può influenzare da solo questo mercato”, ha affermato il ministro saudita.(Geb)