Ucraina: Johnson e Scholz concordi, aumentare sforzi per soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno concordato di raddoppiare gli sforzi per risolvere diplomaticamente la situazione intorno all'Ucraina. Lo riferisce l'ufficio stampa del primo ministro britannico. "Il primo ministro ha affermato che attualmente siamo nella fase più pericolosa della crisi con la possibilità di un'invasione russa in qualsiasi momento. Il primo ministro e il cancelliere Scholz sono determinati a raddoppiare gli sforzi per raggiungere una soluzione politica ed evitare inutili spargimenti di sangue", si legge nella nota diramata da Downing Street. Johnson e Scholz si sono visti a margine dei lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. (Rel)