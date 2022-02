Ucraina: Malpass (Banca mondiale), presto 350 milioni di dollari per sostenere riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca mondiale, David Malpass, ha dichiarato in un incontro con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky che presto saranno stanziati 350 milioni di dollari alle autorità di Kiev per sostenere il processo di riforma. "Il presidente Malpass ha confermato che la Banca mondiale si sta preparando per l'esame del consiglio di amministrazione entro la fine di marzo dello stanziamento di un massimo di 350 milioni di dollari all'Ucraina per sostenere le riforme in corso", ha affermato l'ufficio stampa della Banca mondiale dopo l'incontro tra Malpass e Zelensky. Il presidente della Banca mondiale, inoltre, ha confermato che l'Ucraina continuerà a ricevere il sostegno dell'organizzazione finanziaria internazionale. (Nys)