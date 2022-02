Egitto: ministro Esteri, cambiamento climatico potrebbe avere conseguenze senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri egiziano, Shoukry ha inoltre preso parte a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera alla riunione ministeriale quadripartita per discutere gli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente a cui hanno preso parte i responsabili della diplomazia di Giordania, Francia e Germania. Durante la riunione le parti hanno discusso le modalità per rilanciare il processo di pace israelo-palestinese con l’obiettivo di raggiungere “una soluzione politica globale e giusta della questione palestinese”. Durante la sua permanenza a Monaco, Shoukry ha anche incontrato Boris Ruge, vicepresidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, e Benedikt Franke, direttore esecutivo della conferenza, per discutere le sfide più importanti del Medio Oriente e il ruolo dell'Egitto nel sostenere la stabilità regionale. A margine della Conferenza sulla sicurezza, Shoukry ha anche incontrato il primo ministro libanese Najib Miqati, al quale ha ribadito il sostegno dell’Egitto al governo di Beirut per affrontare la drammatica crisi in cui versa il Paese. (Geb)