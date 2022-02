Viterbo: uomo barricato in casa da ore a Civita Castellana, minaccia di far esplodere palazzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di circa 40 anni è barricato in casa, da oggi pomeriggio alle 13 circa, in via Berlinguer a Civita Castellana. I carabinieri sono stati allertati dai condomini della palazzina in cui vive l'uomo per le sue urla e i rumori di oggetti rotti che provenivano, già da ieri, dal suo appartamento. Quando i militari sono arrivati, l'uomo che abita al primo piano, ha iniziato a sparare dalla finestra con un'arma ad aria compressa. Si è poi barricato in casa minacciando di farsi esplodere saturando gli ambienti con il gas. Parte della palazzina è stata subito evacuata, mentre i carabinieri hanno iniziato la lunga trattativa per tentare di convincerlo a desistere dai suoi intenti. Al momento, ogni sforzo è stato vano.(Rer)