Business news: Cina annuncia nuove agevolazioni e sgravi fiscali per sostenere le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende introdurre una serie di agevolazioni per sostenere la crescita di imprese e settori penalizzati dalla pandemia di Covid-19 nel 2022. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua", precisando che le nuove politiche sono state discusse da una riunione del Consiglio di Stato presieduta dal primo ministro Li Keqiang. Micro, piccole e medie imprese (Msme) che acquisteranno nel 2022 nuove apparecchiature dal valore superiore a circa 786 mila dollari con un periodo di ammortamento di tre anni avranno diritto a detrazione occasionali dei costi dal reddito imponibile. In alternativa, potrebbero beneficiare di una detrazione del 50 per cento per gli acquisti delle attrezzature con un periodo di ammortamento di quattro, cinque o dieci anni. (Cip)