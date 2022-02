Business news: semiconduttori, Tsmc aumenta investimento iniziale in Giappone a 8,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) ha annunciato il 15 febbraio l'intenzione di aumentare l'investimento di capitale per la realizzazione del suo primo stabilimento per la produzione di semiconduttori in Giappone. L'investimento inizialmente concordato col governo e i partner aziendali giapponesi verrà incrementato del 20 per cento ad 8,6 miliardi di dollari, con l'obiettivo di incrementare la capacità produttiva del nuovo stabilimento che sorgerà nella prefettura di Kumamoto. Tsmc ha anche annunciato che il costruttore giapponese di componenti per automobili Denso Corp investirà 350 milioni di dollari in Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc., sussidiaria di Tsmc fondata con Sony Semiconductor Solution Corps. La quota di Denso nella sussidiaria giapponese di Tsmc eccederà il 10 per cento. (Git)