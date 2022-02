Business news: Taiwan, Moderna aprirà filiale sull’Isola e in altre tre aree dell’Asia-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda statunitense Moderna, operativa nel campo della farmaceutica e delle biotecnologie, stabilirà filiali a Taiwan, Hong Kong, Malesia e Singapore per agevolare la distribuzione di vaccini e terapie a mRna. È quanto si apprende da un comunicato diffuso dall’azienda, che attualmente opera già tre filiali in Giappone, Australia e Corea del Sud. “Questa espansione arriva mentre Moderna continua ad incrementare la produzione e la distribuzione del suo immunizzante contro il Covid-19 e di futuri vaccini e terapie a mRna”, afferma la dichiarazione. “Con l'aggiunta di quattro filiali in Asia, siamo impazienti di cogliere nuove opportunità per sfruttare la nostra piattaforma mRNA, contribuendo a risolvere le sfide sanitarie che includono anche l’alto carico di infezioni nella regione Asia-Pacifico”, ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. (Cip)