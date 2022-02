Marocco: fatturato produzione ittica raggiunge record nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione ittica del Marocco nazionale ha raggiunto un volume di 1,4 milioni di tonnellate nel 2021 facendo segnare un fatturato record di 15 miliardi di dirham (1,41 miliardi di euro), in crescita del 35 per cento rispetto al 2020. Lo ha annunciato in una nota il ministero dell’Agricoltura e della Pesca del Marocco. Secondo Rabat, la performance è stata registrata nei tre segmenti di pesca: artigianale (+66 per cento), la pesca costiera (+22 per cento) e la pesca d'altura (+36 per cento). Secondo quanto riferisce la nota del ministero marocchino, la pesca artigianale ha beneficiato dell'aumento del 111 per cento del fatturato del polpo (74 per cento del totale) dovuto in particolare alla crescita del 53 per cento del prezzo medio, mentre la pesca costiera ha beneficiato di una crescita del fatturato dell’88 per cento dei cefalopodi. Per quanto riguarda il segmento della pesca d'altura, anche in questo caso l’aumento del fatturato è legato alla crescita del prezzo dei cefalopodi (+38 per cento). Per quanto riguarda l'aumento del volume di produzione si è registrato un aumento della pesca sia nel segmento costiero (+2 per cento), sia nel segmento artigianale (+7 per cento). Anche l'attività di pesca del polpo nel corso dell'anno 2021 ha registrato una performance notevole con un volume di produzione in crescita del 22 per cento, a vantaggio in particolare dei segmenti costieri e artigianali (+37 per cento).(Res)