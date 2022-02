Hong Kong: Covid, più di 6 mila casi per il secondo giorno consecutivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate finora dall'amministrazione Lam non hanno mancato di alimentare malcontenti e proteste in seno alla società. La Lega dei Socialdemocratici (Lsd) di Hong Kong, uno dei pochi partiti pro-democrazia ancora attivi nella municipalità, ha organizzato di recente una manifestazione davanti al palazzo dell'amministrazione contro le politiche adottate a contenimento del virus. Secondo il gruppo, le misure tese all'azzeramento dei contagi non sono più sostenibili per la Regione amministrativa speciale e un elevato tasso di vaccinazione non preverrà l'emersione di nuovi focolai. "Gli esperti riconoscono a livello globale che i vaccini non possono prevenire le infezioni, ma sono efficaci nel ridurre la gravità dei sintomi", ha affermato il gruppo tramite un portavoce, Chan Po-ying, chiedendo poi all'amministrazione di costruire una "politica anti-epidemica modellata sulle caratteristiche di Hong Kong", che tenga conto del tasso di mortalità, del ricorso alle terapie intensive e dei dati sui pazienti affetti da sintomi gravi. (segue) (Cip)