Grecia: ancora 12 dispersi dopo incendio nella nave in rotta tra Grecia e Italia

- Sono ancora dodici i dispersi a seguito dell'incendio esploso a bordo del traghetto Olympia della Grimaldi in rotta tra la Grecia e l'Italia. E' quanto riferiscono oggi le autorità elleniche impegnate nelle operazioni di soccorso e per lo spegnimento delle fiamme. La Guardia costiera greca ha comunicato che 280 persone sono state salvate, mentre 12 sono ancora disperse. Le persone disperse sono cittadini di Grecia, Bulgaria, Turchia e Lituania, secondo quanto precisato dalla Guardia costiera ellenica. "L'incendio sta ancora bruciando e le navi dei vigili del fuoco stanno cercando di spegnerlo", ha spiegato il ministro per le Politiche navali greco, Giannis Plakiotakis, parlando all'emittente televisiva privata "Skai". Secondo il ministro, le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagini e le autorità avranno a disposizione maggiori prove una volta che le fiamme saranno completamente spente e la nave sarà messa in sicurezza.(Gra)