Cimiteri: Federcofit, bene piano Roma su servizi funebri, ma tempi Ama peggiorati

22 luglio 2021

- Federcofit, la federazione del comparto funerario italiano, valuta positivamente il nuovo piano del Comune di Roma da 7 milioni di euro per la riqualificazione e l’implementazione dei servizi funebri e cimiteriali, presentato ieri dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore capitolino all’Ambiente Sabrina Alfonsi. "Accogliamo con favore questa iniziativa del Campidoglio, che finalmente mette mano alla spinosa situazione dei cimiteri e dei servizi funebri di Roma dopo anni di totale abbandono", dichiara Marco Aquilini, vicepresidente nazionale di Federcofit e responsabile per Roma della federazione. "Resta però irrisolta la questione dei tempi burocratici per l’autorizzazione delle pratiche da parte di Ama, che invece di migliorare negli ultimi tempi sono addirittura peggiorati". (segue) (Com)