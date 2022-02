Cimiteri: Federcofit, bene piano Roma su servizi funebri, ma tempi Ama peggiorati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre due settimane per una cremazione, quasi due mesi per tumulazioni e estumulazioni ceneri, addirittura tre mesi per la cremazione di resti mortali raccolti dopo una estumulazione: sono questi i tempi che spesso le famiglie dolenti e le imprese funebri romane sono costrette ad attendere. “Abbiamo già proposto che per ridurre i tempi burocratici basterebbe modificare il contratto di servizio tra il Comune e Ama”, spiega Aquilini, “consentendoci di consegnare direttamente le pratiche all’ufficiale di stato civile, senza l’intermediazione della stessa Ama che spesso allunga i tempi di autorizzazione”. (segue) (Com)