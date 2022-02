Cimiteri: Federcofit, bene piano Roma su servizi funebri, ma tempi Ama peggiorati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune settimane fa, su questi temi si era svolta una riunione tra il nuovo direttore dei servizi funebri e cimiteriali di Ama, Vitaliano De Salazar, e alcuni rappresentanti di Federcofit. “In quella occasione, Ama si impegnò a convocare in tempi brevi un primo tavolo di confronto con Federcofit e le altre principali federazioni nazionali del settore, con la presenza anche di un rappresentante del Comune di Roma”, sottolinea Aquilini. “Ad oggi, però, non abbiamo ancora ricevuto notizie in merito: restiamo in attesa della convocazione di questo tavolo per affrontare insieme tutte le questioni più urgenti, in particolare per quanto riguarda la lentezza delle pratiche cimiteriali, la gestione e il decoro dei cimiteri romani, i ritardi nelle tumulazioni e nelle cremazioni”. (Com)