Roma: furti e rapine, 9 arresti durante controlli Polizia di Stato

- Furti e rapine a Roma: sono 9 le persone arrestate dalla Polizia di Stato durante i controlli nelle ultime ore. In particolare, in via Nicola Spedalieri, gli agenti del commissariato Colombo hanno arrestato in flagranza due cittadini di origini romene di 33 e 34 anni, sorpresi dalla vittima dopo aver infranto il vetro della sua auto ed aver asportato lo zaino che era all'interno della stessa. Entrambi gli arresti sono stati convalidati. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Romanina hanno arrestato 4 cittadini stranieri, 1 cubano di 40 anni, 2 peruviani di 22 e 29 anni e una cittadina peruviana di 29 anni, altamente indiziati di furti con destrezza. Nel dettaglio, gli stessi hanno rubato la borsa ad una donna seduta ad un ristorante nel centro commerciale Tor Vergata e dei generi alimentari all'interno di un supermercato. Inoltre, i 4 uomini hanno utilizzato la carta di credito che era nella borsa rubata, per effettuare un prelievo fraudolento di 600 euro. Intercettati dalla Polizia, hanno opposto resistenza cercando di scappare con l'auto e trascinando i due agenti. Tuttavia i 4 sono stati bloccati. Recuperata dagli agenti, la refurtiva è stata riconsegnata alle vittime. Gli arresti sono stati convalidati e nei confronti di tutti e 4 è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma. (segue) (Rer)