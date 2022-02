Roma: furti e rapine, 9 arresti durante controlli Polizia di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, in via Albalonga, gli agenti del commissariato Appio sono intervenuti su uno scippo in atto arrestando un cittadino egiziano di 33 anni per furto con strappo ai danni di una donna. L'uomo le si era avvicinato e le aveva strappato la borsa per poi fuggire e la ragazza lo ha rincorso fino all'arrivo degli agenti che lo hanno bloccato. L'arresto è stato convalidato e nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma. Gli agenti del commissariato Prati unitamente agli agenti del commissariato Monte Mario, durante il controllo del territorio in via Giulio Cesare, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 32enne della Nigeria. L'uomo è stato sorpreso mentre era intento ad asportare gli oggetti custoditi all'interno di un'autovettura senza tuttavia riuscire poiché fermato dagli agenti. L'arresto è stato convalidato e l'uomo dovrò scontare 2 mesi di reclusione. (segue) (Rer)