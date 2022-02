Roma: furti e rapine, 9 arresti durante controlli Polizia di Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, gli agenti del commissariato Tuscolano hanno arrestato un 31enne romano per rapina in concorso. In particolare, il 6 ottobre del 2021 all'interno dell'area pedonale di via Flavio Stilicone, durante un servizio antidroga svolto nei confronti di un ragazzo che era stato segnalato come spacciatore di sostanze stupefacenti, il giovane è stato individuato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno riscontrato la perfetta corrispondenza del giovane arrestato con le caratteristiche fisiche di uno dei due autori di una rapina ai danni di un giovane a cui era stato sottratto il proprio monopattino elettrico. I due rapinatori, dopo averlo fatto cadere in terra aprendo bruscamente lo sportello lato guida della loro auto, lo hanno colpito violentemente con dei pugni sul volto e quando ancora era in terra si sono impossessati del monopattino caricandolo sull'auto, per poi darsi alla fuga. Gli elementi indiziari raccolti hanno consentito all'Autorità giudiziaria di richiedere ed ottenere una misura cautelare agli arresti domiciliari, misura che è stata eseguita in data 15 febbraio. L'uomo, romano di 31 anni, è stato poi fermato in piazza San Giovanni Bosco dagli stessi poliziotti del commissariato Tuscolano. (Rer)