Usa-Iraq: autorità statunitensi arrestano uomo accusato di torture in Kurdistan

- Le forze di polizia degli Stati Uniti hanno arrestato un cittadino statunitense originario della Pennsylvania, Ross Roggio, già sotto indagine per altri reati, con l’accusa di aver compiuto torture mentre si trovava nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno nel 2015. Lo riferisce il dipartimento di Giustizia Usa in una nota. Roggio, 53 anni, stava conducendo un progetto nella regione del Kurdistan nel 2015 per costruire una fabbrica di armi. "L'accusa sostiene che uno dei dipendenti di Roggio ha espresso preoccupazione per il progetto delle armi e, per impedire al dipendente di interferire con il progetto, Roggio ha fatto in modo che i soldati curdi rapissero il dipendente", riferisce la nota del dipartimento di Giustizia. Su Roggio e la sua Roggio Consulting Company LLC pendono 37 capi d'accusa nel 2018 per "esportazione illegale di parti e strumenti di armi da fuoco dagli Stati Uniti all'Iraq come parte del progetto di produrre armamenti in Kurdistan”. A questi capi d’accusa si aggiunge ora anche quella di tortura. (segue) (Nys)