Usa-Iraq: autorità statunitensi arrestano uomo accusato di torture in Kurdistan (2)

- Roggio, che comandava anche alcuni militari curdi, avrebbe tenuto sotto sequestro la vittima per 39 giorni, interrogandolo. Come riferisce il dipartimento di Giustizia Usa, Roggio aveva “ordinato ai soldati curdi di soffocare la vittima con un sacco, di colpirla con il taser all'inguine e in altre aree del suo corpo, di picchiarla con pugni e tubi di gomma, di saltare violentemente sul petto della vittima mentre indossavano stivali militari e di minacciare di tagliare un dito della vittima”. "L'accusa sostitutiva sostiene anche che in almeno un'occasione Roggio abbia avvolto la cintura intorno al collo della vittima, appendendola al soffitto, fino a farle perdere conoscenza", si legge ancora nella nota del dipartimento di Stato Usa. Se condannato, Roggio potrebbe cumulare fino a 725 anni di reclusione. "Un giudice del tribunale distrettuale federale determinerà qualsiasi sentenza dopo aver considerato le linee guida sulle sentenze degli Stati Uniti e altri fattori statutari", si legge nella nota. "Roggio è il secondo cittadino statunitense - e il quarto imputato in assoluto - ad essere accusato di violazione dello statuto di tortura da quando la legge è entrata in vigore nel 1994", si legge nella dichiarazione del dipartimento di Giustizia. (Nys)