Lavoro: dal 21 al 23 febbraio il congresso della Cisl Roma-Rieti

18 ottobre 2021

- Da lunedì 21 febbraio a mercoledì 23 si svolgerà a Roma, presso il Carpegna Palace Hotel, in via Aurelia, il XIX Congresso della Cisl Roma Capitale e Rieti con i delegati eletti dai Congressi delle federazioni territoriali. "Questo Congresso arriva in un momento cruciale per la vita economica e sociale della Capitale. Abbiamo trascorso gli ultimi due anni di pandemia in difesa: Roma, Rieti e i loro territori hanno pagato e stanno pagando un prezzo alto in termini di perdita di posti di lavoro e produzione di beni, ora è il momento di passare all'attacco e cavalcare la ripresa utilizzando presto e bene, i fondi europei con la messa a terra dei progetti presentati dalle amministrazioni – sottolinea Carlo Costantini, segretario generale della Cisl di Roma Capitale e Rieti -. Nel segno della partecipazione e della coesione sociale dobbiamo avviare una grande stagione di crescita economica all'insegna della qualità del lavoro, della valorizzazione delle professionalità, della sostenibilità, della formazione e della sicurezza, una delle priorità più stringenti per la Capitale che nel 2021 ha avuto il triste record di morti sul lavoro. Per questo abbiamo scelto come slogan congressuale 'Insieme per esserci. Cambiare in sicurezza' ", conclude Costantini. (segue) (Com)