Viabilità: 22 e 23 febbraio chiusure notturne sulla A4 e A8 per transito trasporti eccezionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Autostrade per l'Italia comunica che nella notte tra martedì 22 febbraio e mercoledì 23, sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia. Di conseguenza, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa verso Brescia. Nella stessa notte, con orario 20-5, sarà chiusa anche l'area di servizio "Lambro sud", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 Milano-Varese e uscire allo svincolo Fiera di Milano e seguire poi le indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 a stazione di Monza. Chiuso anche il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino. Nella stessa notte, ma con orario 20-5, saranno chiuse anche le aree e di servizio "Lambro nord" e "Novate nord" situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla ss36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, sulla sp35 Milano-Meda e riprendere poi la A52 fino all'immissione sulla A8 Milano-Varese. Sulla A8 Milano-Varese verrà invece chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia. Aspi consiglia in alternativa di uscire allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza. (Com)