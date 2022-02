Ucraina: Scholz a Monaco, è in gioco la pace in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la crisi tra Russia e Ucraina, “è in gioco niente di meno che la pace in Europa”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il capo del governo federale ha ribadito che “niente giustifica” lo schieramento di oltre 100 mila militari da parte della Russia ai confini dell'Ucraina. L'Occidente è “pronto a reagire”, ha quindi affermato Scholz, con sanzioni che costeranno a Mosca un “caro prezzo politico, economico e strategico” qualora invada il Paese. Tuttavia, come evidenziato dall'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), “nessuno vuole che ciò accada”. Allo stesso tempo, Scholz ha ricordato che i principi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), al cui rispetto anche la Russia si è impegnata “non sono negoziabili”, compreso il diritto degli Stati membri di concludere alleanze. Il riferimento è alla possibile adesione dell'Ucraina alla Nato, cui Mosca si oppone e che potrebbe sfruttare come casus belli contro Kiev, secondo il cancelliere tedesco. (segue) (Geb)