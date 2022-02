Ucraina: Scholz a Monaco, è in gioco la pace in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Scholz ha affermato che una soluzione diplomatica per la crisi tra Russia e Ucraina è ancora possibile, attraverso il dialogo e i negoziati in sede Nato e Osce, nonché con i colloqui tra Washington e Mosca. Al riguardo, l'esponente della SpD ha sottolineato la disponibilità dell'Ucraina a impegnarsi per l'attuazione degli accordi di Minsk. Secondo Scholz, non ci si deve illudere circa una soluzione delle tensioni tra Russia e Ucraina “da un giorno all'altro”, ma la crisi “può ancora essere fermata”. È, infatti, “in gioco niente di meno che la pace in Europa”, ha infine dichiarato il cancelliuete tedesco. (Geb)